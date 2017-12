Forças internacionais caçam fugitivos de prisão no Timor Leste As forças internacionais postadas no Timor Leste iniciaram uma operação de busca dos 55 presos que fugiram na quarta-feira de uma prisão em Díli, informou o ministro de Justiça da Austrália, Chris Ellison. Ellison disse em entrevista coletiva que apesar de a segurança na prisão ser de responsabilidade do governo timorense, a Polícia Federal e o Exército da Austrália participam da operação de busca dos fugitivos, entre eles o líder rebelde Alfredo Reinado. O chefe da polícia da ONU, Antero Lopes, disse que espera que a captura não apresente grandes dificuldades. Ele afirmou que os fugitivos estavam desarmados quando escaparam da prisão, aproveitando a confusão da hora de visita. Reinado foi detido em julho, com 20 de seus homens, após ter liderado um grupo de membros da polícia que se negava a entregar as armas até que o então primeiro-ministro, Mari Alkatiri, apresentasse sua renúncia. A Austrália, que conta com 200 policiais e 1.300 soldados no Timor Leste, participa da operação d busca ao lado de tropas da Nova Zelândia, Portugal e Malásia, que chegaram ao país durante a crise de segurança que começou em maio.