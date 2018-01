Forças iraquianas resistem em Mossul Forças da Guarda Republicana concentraram-se em Mossul, no Norte do Iraque, para defender a cidade da milícia curda e das tropas norte-americanas, que afirmam ter ocupado Kirkuk e Kanagin, informou hoje a BBC. As forças fiéis ao antigo regime também se concentraram em Tikrit, a cidade natal de Saddam Hussein, a 140 quilômetros a Norte de Bagdá e que a coligação anglo-norte-americana pretende ocupar. Segundo correspondentes da imprensa britânica, um comandante curdo afirmou que Kirkuk "está sob controle", mas há informações de que subsistem focos de resistência no sul da cidade. Dumeetha Luthra, da estação de televisão pública BBC, disse esta manhã que, "aparentemente, Kirkuk caiu", apesar de não haver confirmação por parte de fontes militares. Segundo a jornalista, a milícia curda e as tropas norte- americanas foram bem recebidas pela população. Kirkuk situa-se na zona mais rica em poços petrolíferos do norte do Iraque e a poucos quilômetros de Mossul. Os curdos e os seus aliados ocuparam também Kanaqin, perto da fronteira com o Irã, depois de os soldados iraquianos terem abandonado a localidade. A conquista do norte do Iraque é a chave para dar como terminada a guerra, depois da tomada de Bagdá, na quarta-feira, pelas tropas dos Estados Unidos. Veja o especial :