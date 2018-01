Forças iraquianas retomam controle de prédios do governo de Mossul

BAGDÁ - O tenente-general Abdul-Amir Raheed Yar Allah, que comanda as tropas na retomada de Mossul, afirmou que as forças iraquianas retomaram o controle de edifícios governamentais no sudeste da cidade. Os locais estavam nas mãos de militantes do grupo terrorista Estado Islâmico.

O avanço das tropas ocorre após mais de duas semanas de intensa batalha pelo controle da cidade com os jihadistas.

De acordo com o tenente-general Yar Allah, as tropas iraquianas colocaram bandeiras do país no alto dos edifícios nesta terça-feira, 7, após a retomada. Ele chamou os policias federais de "heróis".

Ele também disse que as tropas têm controle do lado oeste da cidade até a região da ponte que cruza o Rio Tigre.

A coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos dinamitou cinco pontes de Mossul no ano passado, em uma operação para isolar os militantes. No mês passado, o Iraque declarou que o leste de Mossul havia sido libertado do cerco do EI e os jihadistas intensificaram ataques no lado oeste da cidade. / ASSOCIATED PRESS