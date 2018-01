Forças iraquianas tomam posições dentro de mesquita As forças iraquianas tomaram posições dentro da Mesquita de Ali, em Najaf, e dispararam contra as tropas da coalizão de dentro do santuário, sagrado para os xiitas, oficiais americanos denunciaram. As forças de coalizão não responderam aos disparos, informou o Comando Central dos EUA no Catar. As forças anglo-americanas que operam no sul de Bagdá estavam tentando expulsar os combatentes iraquianos das cidades sagradas xiitas de Najaf e Karbala sem danificar suas mesquitas, disseram os oficiais. A coalizão declarou que os locais sagrados não são objetivos militares, a não ser em caso de autodefesa, e as tropas escolheram não responder os tiros, disse o general Vincent Brooks. Há o temor de que o regime muçulmano sunita de Saddam Hussein possa tentar levar as forças lideradas pelos EUA a atacar tais locais sagrados, dessa forma alienando a população de maioria xiita do país, cujo apoio a coalizão vem tentando obter. Danificar as mesquitas inflamaria os sentimentos dos xiitas contra os EUA no mundo inteiro, particularmente no Irã. O general Brooks disse que os combatentes iraquianos que usaram as mesquitas colocaram lugares históricos em perigo, e acrescentou que as tropas de coalizão tentarão não danificar o santuário. "Esse regime está disparando de uma mesquita, algo que não tem valor militar e deveria ser protegida por eles, mas em vez disso está sendo protegida por nós", disse Brooks. O primeiro-ministro britânico, Tony Blair, disse hoje haver evidências de que o Iraque está planejando danificar as mesquitas e acusar a coalizão. "Estamos fazendo o possível para proteger esses locais sagrados e as mesquitas", declarou. Em Bagdá, o ministro de Informação do Iraque, Mohamed Said al-Sahaf, disse que seu governo também estava preocupado com os possíveis danos aos sítios históricos e culturais. Para os cerca de 120 milhões de muçulmanos xiitas do mundo, Najaf é o terceiro lugar sagrado, depois de Meca e Medina, na Arábia Saudita. Najaf, cujo nome significa em árabe "terra alta", é o local onde está enterrado o imã Ali Ibn Abu Talib, primo e genro do Profeta Maomé. Veja o especial :