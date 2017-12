Forças israelense invadem bairro da Cidade de Gaza Pelo menos 10 tanques e carros blindados do Exército israelense, com o apoio de helicópteros de combate e aviões não tripulados, invadiram na manhã desta terça-feira (horário local) o bairro de Seyayie, no setor oriental da Cidade de Gaza. Testemunhas oculares disseram que os carros entraram ao bairro "sob intenso fogo" de helicópteros que abriam caminho. Efetivos de unidades de elite e franco-atiradores se posicionaram no alto de um edifício e atiraram contra tudo que se mexesse. Segundo as fontes, pelo menos três pessoas foram feridas. Um porta-voz militar se limitou a informar que há "atividades militares" junto à passagem fronteiriça de Karni, nas imediações de Seyayie. Fontes policiais da Autoridade Nacional Palestina (ANP) admitem que a incursão israelense é, aparentemente, semelhante às dos dois últimos meses, iniciadas após a captura de um soldado por comandos palestinos, dia 25 de junho. Desde a captura do soldado Guilad Shalit, as operações militares de Israel mataram cerca de 200 palestinos, entre milicianos e civis, e feriram 700, segundo fontes palestinas. A Força Aérea israelense, segundo fontes da segurança palestina, destruiu com mísseis, no norte e no sul de Gaza, duas casas de supostos milicianos acusados de ataques contra civis em território de Israel. Os moradores foram avisados antes do bombardeio para que abandonassem suas casas, disseram as fontes.