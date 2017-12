Forças israelenses agem com mais vigor nesta segunda-feira As forças israelenses agiram com mais vigor nesta segunda-feira na Cisjordânia ao mesmo tempo em que o primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, prometia ampliar sua ofensiva contra militantes palestinos na Faixa de Gaza, a começar por um ataque de mísseis de helicóptero que matou quatro membros do Hamas. Em Ramallah, soldados israelenses assumiram posições ao redor do quartel-general do líder palestino Yasser Arafat. No local, uma motoniveladora rapidamente montou barricadas em frente ao portão principal e nas ruas adjacentes com pedras e escombros. Mais de 20 tanques estavam posicionados em frente ao QG na noite de hoje. As forças israelenses impuseram um toque de recolher na cidade. Arafat estava dentro de seu gabinete no momento do cerco. Ele está acompanhado por assessores de segurança e não foi ferido na ação. "O governo israelense, com esses ataques contínuos, revelou ao mundo inteiro sua verdadeira intenção", reclamou Arafat em um comunicado divulgado pela agência palestina de notícias Wafa. Israel ocupa atualmente seis das oito grandes cidades palestinas da Cisjordânia: Jenin, Nablus, Qalqiliya, Ramallah, Tulkarem e Belém. Jericó, que se manteve calma durante a maior parte dos quase 21 meses da atual intifada, e Hebron, onde o Exército israelense mantém presença permanente em parte da cidade, não foram tomadas. Confinamento Pelo menos 600 mil palestinos que vivem na Cisjordânia estão confinados em suas casas devido aos toques de recolher impostos pelo Exército de Israel, apesar de as restrições terem sido brevemente levantadas em Nablus e Qalqiliya para que os moradores pudessem ir às compras e às escolas. Uma ampla ofensiva militar de seis semanas promovida por Israel este ano, com o objetivo declarado de caçar extremistas por trás de atentados, concentrou-se principalmente na Cisjordânia, excluindo a Faixa de Gaza, onde vive a maior parte dos líderes de milícias. No entanto, Sharon alertou que desta vez a Faixa de Gaza não será poupada. "Estamos preparando atividades contra o Hamas na Faixa", disse Sharon. Segundo ele, a operação começou com o ataque de mísseis contra dois carros no sul da Faixa de Gaza. Ele não disse o que virá a seguir. Balanço Seis palestinos morreram e cinco ficaram feridos nos ataques realizados hoje contra Rafah. Quatro dos mortos eram membros do Hamas, informou o grupo. Em mais um episódio de sua política de "assassinatos seletivos", Israel informou que procurou e matou Yasser Rizik, um "importante ativista do Hamas" acusado de estar por trás de um ataque em janeiro que causou a morte de quatro soldados israelenses. Após os ataques de Israel, o Hamas voltou a ameaçar o Estado judeu num momento em que autoridades israelenses e palestinas estão atrás de militantes do grupo, que patrocinou dezenas de atentados suicidas contra israelenses. "Enfatizamos nosso direito de dar seqüência à jihad (guerra santa) e à resistência, além de intensificar as operações de martírio", informou o Hamas por meio de um comunicado. "Operações de martírio" é o jargão por meio do qual o Hamas se refere aos atentados suicidas. A polícia palestina cercou hoje a casa do xeque Ahmed Yassin, líder espiritual do Hamas, na Faixa de Gaza. De acordo com fontes palestinas, ele é mantido sob regime de prisão domiciliar. No entanto, Yassin convidou jornalistas à sua casa ainda nesta segunda-feira e disse nada saber sob a ordem de prisão domiciliar. "Ninguém me informou sobre essa ordem de prisão domiciliar e não há nenhum acordo - nem preparação - para me manter em prisão domiciliar", disse Yassin. Após breves choques entre policiais e ativistas do Hamas, a polícia palestina deixou os arredores da casa de Yassin. Pistoleiros mascarados patrulhavam as ruas do bairro e cerca de 60 ativistas estavam reunidos nas cercanias com uma bandeira do Hamas. Ainda hoje, as forças israelenses disseram ter prendido 10 palestinos na região de Hebron, a maior parte ligada ao Hamas. Agentes palestinos de segurança também afirmaram ter prendido em Gaza dezenas de membros do Hamas nos últimos dias.