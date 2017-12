Forças israelenses atiram contra carro no norte de Gaza Forças Israelenses abriram fogo contra um carro no norte da Faixa de Gaza no início da noite desta segunda-feira. Segundo testemunhas, duas pessoas morreram e três ficaram feridas. O míssil destruiu o carro e incinerou o motorista, que ainda não foi identificado. Procurados pela Associated Press, militares israelenses preferiram não comentar o caso. Israel voltou a realizar ataques aéreos nos últimos dias, matando cinco militantes, após repetidos ataques a cidades israelenses vindos de Gaza.