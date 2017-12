Forças israelenses cercam casa de líder da Jihad Islâmica As forças israelenses entraram neste domingo em uma aldeia palestina próxima à cidade cisjordaniana de Jenin para prender um dirigente local da Jihad Islâmica, segundo testemunhas. A operação, da qual participam pelo menos 50 carros 4x4 e veículos militares, está sendo realizada na aldeia Sili el-Haretie, situada cerca de 20 quilômetros de Jenin, com o objetivo de capturar o líder do grupo palestino. Trata-se de Rashed Sami Najib Al-Amari, de 23 anos, que está entrincheirado no edifício cercado, onde também estão vários milicianos palestinos que mantêm um confronto armado com as tropas israelenses. As fontes disseram que uma unidade de elite apoiada por forças terrestres do Exército israelense participa da operação. Forças israelenses detiveram na madrugada deste domingo o presidente do Conselho Legislativo Palestino (Parlamento), Aziz Dueik, membro do grupo islâmico Hamas, na cidade cisjordaniana de Ramala.