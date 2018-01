Forças israelenses cercam complexo de Arafat Tropas de Israel posicionaram-se ao redor do edifício que abriga os escritórios do presidente da Autoridade Nacional Palestina, Yasser Arafat, informam testemunhas. Veículos militares cercaram o complexo e soldado ocuparam prédios próximos. Não há notícia de tiros disparados. Arafat encontra-se confinado no edifício há mais de dois anos. Israel diz que ele é livre para partir, mas não garante seu retorno. Recentemente, o premier israelense, Ariel Sharon, disse que não se vê mais obrigado a honrar o compromisso de não ferir Arafat.