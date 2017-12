Forças israelenses detêm presidente do Parlamento palestino Forças israelenses entraram hoje em Ramallah e detiveram o presidente do Conselho Legislativo Palestino (Parlamento), Aziz Dweik,de 58 anos, informaram testemunhas. Segundo as fontes, membros do serviço secreto israelense, apoiados por tropas do Exército, cercaram a casa de Dweik, líder do Hamas na Cisjordânia, e pouco depois entraram nela e o levaram detido. Dweik, geógrafo de profissão, é o primeiro presidente do Parlamento palestino membro do Hamas. Eleito em fevereiro passado, ele substituiu no cargo Rawhi Fattouh, do Fatah.