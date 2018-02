Forças israelenses entram em Gaza Tanques israelenses invadiram na madrugada desta sexta-feira (pelo horário local) a Cidade de Gaza, onde destruíram duas ferrarias e um posto policial. Esta foi a primeira incursão militar israelense em Gaza desde o bombardeio que matou um líder do Hamas e 14 civis palestinos na última terça-feira. De acordo com testemunhas, foram utilizados na operação sete tanques e um buldôzer. As fontes informaram também que homens armados atiraram contra soldados israelenses que participavam da invasão, e que dois palestinos ficaram feridos na troca de tiros. Os militares israelenses se negaram a comentar a ação.