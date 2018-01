Forças israelenses matam dirigente do Hamas em Gaza As forças de Israel mataram na madrugada desta segunda-feira o xeque Ahmaed Yassin, de 63 anos, fundador e dirigente espiritual do grupo radical islâmico Hamas, em um ataque com mísseis em Gaza. Outras três pessoas também morreram no ataque. A ação deve, provavelmente, aumentar a violência entre israelenses e palestinos no Oriente Médio. Helicópteros de Israel lançaram três mísseis contra o dirigente. Paraplégico, ele era confinado a uma cadeira de rodas, enquanto ele saía de uma mesquita na região onde morava. ?Palavras não podem descrever o sentimento de ira e ódio em nossos corações?, disse Ismail Haniyé, membro do Hamas próximo a Yassin. Homens de máscara que estavam no hospital de Shifa, para onde foi levado o corpo de Yassin, dispararam para cima para manifestar a ira pela morte do dirigente. Milhares de palestinos moradores de Gaza saíram às ruas, muitos deles chorando, liderados por homens armados. Carros percorrem a cidade incitando na população o espírito de vingança, por meio de megafones. Enquanto isso, nas mesquitas, versículos do Alcorão são lidos enquanto tocam os sinos. Israel já havia tentado matar Yassin em setembro, quando um avião lançou uma bomba sobre o prédio onde estavam ele e outros dirigentes do Hamas. Mas o dirigente escapou com apenas um ferimento na mão. Um funcionário israelense disse recentemente que Yassin estava "marcado para morrer".