Forças israelenses matam dois palestinos na Cisjordânia Soldados israelenses disfarçados assassinaram dois palestinos, entre eles um militante islâmico foragido, num tiroteio na Cisjordânia nesta sexta-feira. Ainda hoje, uma fonte ligada ao governo israelense comentou que o primeiro-ministro Ariel Sharon está tentando organizar um encontro com o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush. O linha dura Sharon, reeleito esta semana numa arrasadora vitória sobre os partidos pacifistas, conversou com Bush por telefone sobre um encontro em Washington para discutir o plano norte-americano de criar um Estado palestino soberano e independente até 2005, disse um funcionário do gabinete de Sharon sob condição de anonimato. No entanto, segundo a fonte, a reunião não deverá ocorrer tão cedo por causa dos preparativos norte-americanos para uma possível guerra contra o Iraque. Em Jenin, no extremo norte da Cisjordânia, um jovem de 21 anos suspeito de pertencer ao Hamas escondeu-se num posto do Corpo de Bombeiros ao lado de dois homens armados à medida que forças israelenses os cercavam, informaram autoridades ligadas aos dois lados em conflito. Os bombeiros deixaram o local. Os soldados mataram o suposto ativista do Hamas quando ele deixou o local atirando. O tiroteio deixou marcas de tiros nas paredes e nos caminhões do corpo de bombeiros. Um outro homem, um palestino de 52 anos pertencente às forças de segurança, também perdeu a vida no incidente. Segundo o Exército, outros dois suspeitos de militância foram detidos. Em Hebron, soldados israelenses puseram abaixo duas casas pertencentes a supostos militantes palestinos. Mais de 15 familiares dos suspeitos ficaram desabrigados.