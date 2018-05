Forças leais ao presidente matam 13 e ferem 200 durante protesto em Sanaa Pelo menos 13 iemenitas foram mortos a tiros pelas forças leais ao presidente do Iêmen, Ali Abdullah Saleh, durante um protesto na capital, Sanaa, que exigia a saída do líder, no poder há 32 anos. Segundo relatos, quase 200 pessoas ficaram feridas. A manifestação reuniu 100 mil pessoas. Outras 18 cidades iniciaram uma campanha de desobediência civil contra Saleh, que promete deixar o poder em um mês. Em Áden, houve confrontos entre as forças de segurança e manifestantes armados. Os policiais dispararam contra os opositores que bloqueavam as ruas. Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas. Revoltados, os manifestantes mataram dois policiais, de acordo com testemunhas e fontes do governo.