Forças no Golfo estão prontas para atacar, diz Rumsfeld O secretário da Defesa dos EUA, Donald Rumsfeld, disse que as forças militares norte-americanas e britânicas presentes na região do Golfo Pérsico encontram-se preparadas para invadir o Iraque, assim que tal ordem for enviada. Em entrevista para uma rádio, Rumesfeld afirmou que "haverá uma ampla coalizão". "Haverá muitos países" envolvidos em qualquer esforço de guerra, disse Rumsfeld. Ele repetiu que uma coalizão internacional será formada rapidamente se Bush (o presidente dos EUA, George W. Bush) decidir atacar. Oficiais da defesa dos EUA e da Grã-Bretanha afirmam que mais de 150 mil soldados encontram-se na região, em dezenas de navios de guerra e centenas de aviões. As informações são do site do Financial Times.