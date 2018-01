Forças norte-americanas invadem o coração de Bagdá Forças norte-americanas entraram hoje em plena luz do dia, no coração de Bagdá e invadiram diversas instalações do governo na margem oeste do Rio Tigre, inclusive dois palácios do presidente Saddam Hussein. Segundo o comando das tropas norte-americanas, participaram da incursão 70 tanques Abrams e 60 blindados de combate Bradley, apoiados por aviões de ataque não tripulados e caças A-10 Thunderbolt. Numa demonstração de força destinada a convencer os soldados iraquianos à rendição sem combate, os militares norte-americanos circularam livremente pelas ruas da cidade e derrubaram uma estátua de Saddam num parque da região. A 2ª Brigada da 3ª Divisão de Infantaria entrou na capital pela Rodovia 8, a sudoeste, encontrando esporádica resistência de pequenos grupos armados leais ao regime. Já a sudeste da capital, por onde avançam as tropas da 1ª Força Expedicionária dos Fuzileiros Navais (marines), a resistência foi mais feroz. Pelo menos dois marines morreram na troca de disparos com combatentes iraquianos. Outros dois soldados e dois jornalistas - um espanhol e um alemão - foram mortos no aparente disparo de um míssil iraquiano contra um Centro de Comunicações instalado perto do aeroporto de Bagdá. O míssil iraquiano também deixou feridos três soldados, dois dos quais estavam hoje em estado crítico. Um míssil ar-terra disparado por um avião norte-americano atingiu um bairro residencial de Bagdá, causando a morte de pelo menos 10 pessoas. Em Doha, no Catar, onde está instalado o Comando Central das forças dos EUA, o general de brigada Vincent Brooks, declarou que a incursão de hoje não se constituía na "ofensiva final" contra Bagdá. "Ainda temos um longo caminho antes da comemoração da vitória", afirmou, ressaltando que o regime iraquiano "ainda mantém alguma capacidade militar", acrescentando que a estrutura de comando inimiga está fragmentada e com a capacidade de decisão, sobretudo em relação aos movimentos de tropas, limitada. Brooks disse ainda que há um "cauteloso, mas crescente otimismo" sobre o andamento das operações militares e, em particular, sobre os resultados alcançados pelas incursões das tropas norte-americanas empreendidas em Bagdá no sábado e hoje. Em Washington, o secretário de Defesa dos EUA, Donald H. Rumsfeld, afirmou que Saddam e seu regime "já não controlam grande coisa no Iraque". Soldados norte-americanos fizeram questão de posar para as câmeras no interior dos suntuosos palácios de Saddam e hastearam uma bandeira norte-americana nos jardins de um deles. Os palácios invadidos foram o Sijood, no sudoeste da capital, e o Palácio Republicano, também conhecido como Novo Palácio, nas proximidades do Rio Tigre. O ministro da Informação do Iraque, Mohamed Said al-Sahaf, no entanto, insistia hoje em negar que as tropas inimigas tinham chegado ao centro de Bagdá. Desafiante, disse que as forças iraquianas combatiam os norte-americanos no sudoeste de Bagdá e transformariam o aeroporto "no cemitério dos mercenários invasores". Al-Sahaf disse ainda que os iraquianos tinham derrubado dois aviões norte-americanos perto de Bagdá. Os iraquianos danificaram hoje uma das pontes sobre o Rio Tigre a sudeste de Bagdá usando uma ambulância com suicidas, segundo fontes militares norte-americanas. O veículo explodiu na entrada da ponte, causando a queda de um de seus pilares. Veja o especial :