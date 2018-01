Forças norte-americanas matam 13 rebeldes em Bakuba Soldados dos EUA e insurgentes iraquianos se enfrentaram na madrugada deste domingo em Buhriz, perto da cidade de Bakuba. Treze rebeldes morreram no confronto, segundo o exército norte-americano. Não há informação de baixas entre os soldados dos EUA. As forças norte-americanas e a Guarda Nacional do Iraque entraram em Buhriz por volta das 3h30 (hora local) para destruir um terreno supostamente usado pelos insurgentes para perpetrar ataques contra as tropas da coalizão. Durante a operação, os rebeldes atacaram os soldados, que revidaram.