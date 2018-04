Forças oficiais matam mais 13 na Síria, dizem ativistas

"Doze das vítimas morreram no ataque que começou de madrugada no bairro de Baba Amr e outra morreu em Khaldiyeh", disse Rami Abdel Rahman, do Observatório Sírio pelos Direitos Humanos. "Mas nós esperamos mais vítimas, pois duas famílias cujas casas foram bombardeadas em Baba Amr permanecem sob os escombros", afirmou o chefe do grupo sediado em Londres.

Abdel Rahman disse que o ataque do governo à cidade do centro do país começou no sábado passado e já deixou desde então mais de 400 mortos. As informações são da Dow Jones.