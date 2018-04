Forças paquistanesas matam 11 militantes do Taleban Forças militares do Paquistão mataram 11 combatentes do Taleban em um ataque aéreo ocorrido hoje na convulsionada região noroeste do país, segundo oficiais do serviço de inteligência local. Além disso, o governo paquistanês divulgou hoje anúncios oferecendo 50 milhões de rúpias (cerca de US$ 615 mil) por informações que levem à captura ou morte do líder do grupo militante no país, Baitullah Mehsud.