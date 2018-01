Forças paquistanesas matam 11 pessoas em tiroteio Forças paquistanesas mataram 11 pessoas numa troca de tiros depois que um ônibus se recusou a parar num bloqueio de estrada em uma região onde ocorrem operações militares de combate ao terrorismo, disse um porta-voz do Exército. O tiroteio ocorreu um dia depois de uma escaramuça entre soldados e homens armados num complexo militar da mesma região. As tropas do Paquistão vêm vasculhando a área em busca de terroristas. O local é considerado um possível esconderijo de Osama bin Laden. O ônibus não parou no bloqueio de Zeri Noor, vilarejo nos arredores de Wana, principal cidade de Waziristão do Sul, disse o porta-voz. Segundo um morador do local, o ônibus transportava refugiados afegãos. Um táxi estava nas proximidades e o motorista também foi morto, segundo essa versão.