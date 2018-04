Forças paquistanesas matam pelo menos 20 militantes

A administração norte-americana dá suporte total à campanha, manifestando a esperança de que elas possam trazer mais estabilidade para o Paquistão e ajudar a desarticular as redes do Taleban e do Al-Qaeda, que se utilizam região fronteiriça para lançar ataques contra alvos dos EUA e outras forças do Afeganistão. Em Karachi, oficiais da polícia, que executavam uma busca em um apartamento na manhã deste sábado, encontraram, mas apenas alertaram os militantes suspeitos dentro do imóvel, de acordo com o chefe da polícia, Waseem Ahmed. Mas os ocupantes abriram fogo e, na batalha subsequente, cinco militantes foram mortos e outros cinco ficaram feridos. Seis militantes escaparam. Os policiais encontraram uma caixa com armas e explosivos no apartamento. "Todos os mortos pertenciam ao grupo de Baitullah Mehsud. Eles tinham vários alvos para suas atividades terroristas na cidade", disse Ahmed.

Karachi, uma cidade portuária com mais de 16 milhões de habitantes e principal polo comercial do Paquistão, tem sido uma incubadora de grupos ligados ao Taleban e ao Al-Qaeda, que executaram vários assaltos a bancos, sequestros e outras atividades criminosas para levantar recursos. As forças governamentais estão ampliando a campanha lançada há dois meses para eliminar o Taleban da região do Vale Swat, no Noroeste, e estão migrando as atenções para outros alvos ofensivos de Mehsud, no Waziristão Sul, sua terra natal no cinturão tribal. Unidades de treinamento terrorista e galpões de munições no vilarejo de Makeen e na cidade vizinha de Ladha foram atingidos neste sábado pela artilharia e bombas lançadas por aviões, de acordo com um comunicado das forças militares. Os ataques deste sábado mataram 15 insurgentes e feriram 13, de acordo com oficiais da inteligência, que pediram o anonimato à agência Associated Press. Um comandante do Taleban, Qari Hussain Ahmad, confirmou os ataques, mas negou as mortes dos militantes. "os aviões bombardearam, mas não houve nenhuma perda", afirmou Hussain.