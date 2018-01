Forças rebeldes tomarão capital do Haiti por "segurança" O líder rebelde Guy Philippe disse que suas forças ocuparão a capital do Haiti, onde ocorrem tiroteios e saques, "para dar segurança ao povo". Em entrevista à Associated Press, Philippe afirmou esperar que nenhum país ofereça asilo ao presidente Jean-Bertrand Aristide, que abandonou o Haiti. Há versões, não confirmadas, de que Aristide estaria a caminho da África do Sul. "Esperamos que nenhum país aceite Aristide, para que ele retorne e seja julgado aqui", disse. Enquanto Philippe falava, recebia abraços e felicitações de outros comandantes rebeldes. Hoje ele completa 36 anos. Perguntado sobre quando as forças rebeldes se dirigirão à capital, Philippe afirmou que se reunirá com outros comandantes e decidirá sobre o assunto em pouco tempo. Outros dirigentes da rebelião, entre eles membros de esquadrões da morte e ex-oficiais do Exército acusados de violações dos direitos humanos, indicaram que iniciarão a marcha até Porto Príncipe nas próximas horas. Philippe falou em sua base no porto de Cap-Haitien, no norte do país, a cerca de 150 quilômetros de Porto Príncipe.