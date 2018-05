Forças russas matam líder de milícia e outras 2 pessoas As forças de segurança da Rússia mataram três pessoas em uma ação na região do Daguestão, no norte do Cáucaso, informaram hoje oficiais russos. Dois militantes e um cúmplice foram mortos durante a ação, em uma residência perto de Buinaksk, no Daguestão, incluindo o líder da milícia Nabi Migitdinov, informou o Comitê Nacional Antiterror (NAC, na sigla em inglês) à Interfax.