Forças sauditas encontram cabeça de americano em freezer A cabeça de um americano assassinado foi encontrada por forças de segurança sauditas em um freezer, durante uma batida num esconderijo do chefe da Al-Qaeda da Arábia Saudita. Dois terroristas foram mortos na ação, informa o Ministério do Interior. Não ficou claro se Saleh Mohammed al-Aoofi, suposto líder da Al-Qaeda no reino, estava entre os militantes capturados ou mortos na batida policial. Três agentes do governo ficaram feridos. Em nota oficial, o ministério disse que a cabeça do americano Paul M. Johnson Jr, seqüestrado e decapitado no mês passado, estava em um freezer na casa revistada. A declaração informa que o restante do corpo não foi encontrado, ?e procedimentos estão em andamento para determinar seu destino?.