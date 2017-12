Forças sauditas matam dois suspeitos de terrorismo Forças de segurança sauditas mataram dois supostos militantes ligados à tomada de reféns do final de semana, que deixou 22 mortos. Também hoje, a embaixada americana informa que homens armados atiraram contra militares dos EUA na capital, Riad, ferindo um motorista levemente. O Ministério do Interior saudita informa, segundo a agência Saudi Press, que forças de segurança cercaram os dois suspeitos em al-Hada, na estrada Taif-Meca. Os dois foram mortos após lançarem granadas e abrirem fogo contra as tropas. Não ficou claro qual a ligação dos mortos com o ataque a trabalhadores estrangeiros em Khobar, entre sábado e domingo, quando três dos terroristas conseguiram escapar.