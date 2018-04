Forças sírias atiram contra opositores na Turquia Uma intensa troca de tiros foi registrada, durante esta madrugada, na fronteira entre Síria e Turquia, em uma operação síria para intimidar a oposição na vila Ain al-Beida. Segundo um turco que vive no local, os tiros destruíram as antenas e discos de satélite para televisão do povoado. Outra vila síria, Khirbet al-Joz, também foi alvo dos ataques.