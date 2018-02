Forças sírias caçam rebeldes em Damasco e Alepo

Alepo, a cidade mais populosa da Síria, com 3 milhões de habitantes, tem sido o foco de ataques rebeldes de uma nova aliança de forças oposicionistas chamada Brigada de Unificação.

O Observatório Sírio de Direitos Humanos, baseado em Londres, reportou confrontos violentos ao amanhecer, no lado nordeste da cidade, incluindo os bairros de Sakhour e Hanano, que foi bombardeado pelas tropas do regime do presidente Bashar Assad. A organização disse também que muitas pessoas fugiram durante as pausas nas lutas. A Associated Press não conseguiu confirmar com outras fontes independentes a autenticidade dos vídeos postados pelos ativistas.

Na capital do país, Damasco, o Exército aprece ter retomado o controle da maior parte da cidade após uma semana de combates com os rebeldes. Vídeos de ativistas mostram homens armados em uniformes indo de casa em casa chutando portas e procurando rebeldes. Os homens estavam usando tênis, uniformes militares incompatíveis e bonés, sugerindo que eram milícias aliadas do governo e não forças regulares. As informações são da Associated Press.