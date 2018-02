Forças sírias enfrentam "bando terrorista", diz TV Forças de segurança da Síria enfrentam um ?bando terrorista?, segundo informou a televisão do país, após tiros e explosões terem soado num bairro habitado por diplomatas estrangeiros. Ainda não há informação oficial sobre mortos ou feridos. A Síria não assiste a uma irrupção de violência desse tipo há anos. Moradores da área informaram ter ouvido explosões e tiros no bairro de Mazza. Fumaça podia ser vista subindo a partir do bairro, que foi isolado pela polícia. As embaixadas do Canadá, do Irã e a residência do embaixador britânico ficam em Mazza. Em Londres, a chancelaria confirmou os tiros e explosões na região, acrescentando que ?até o momento, nosso pessoal não sofreu ferimentos?. Um representante da embaixada iraniana disse à TV Al-Manar, do Líbano, que a representação do Irã em Damasco não esteve envolvida em qualquer tipo de ataque. A Al-Manar é dirigida pelo grupo Hezbollah. O analista político sírio Imad Shuaibi disse à TV Al-Jazira que um agressor havia sido morto pela polícia e outro, hospitalizado. Segundo a Al-Jazira, carros-bomba foram usados no ataque. A TV Al-Arabiya citou testemunhas dizendo que pelo menos 15 explosões se fizeram ouvir.