Ford "desapontada" com rompimento da Bridgestone/Firestone A Ford Motors divulgou nota nesta segunda-feira em que se declara "profundamente desapontada" com a decisão da Bridgestone/Firestone de terminar a aliança de fornecimento de pneus para a montadora. Hoje, a fabricante de pneus informou que estava rompendo a relação de quase 100 anos com a Ford por causa dos acidentes com o Ford Explorer, equipados com pneus da Firestone. De acordo com a Bridgestone/Firestone, a montadora norte-americana colocou em dúvida a qualidade dos pneus ao negar-se a assumir sua parcela de responsabilidade no caso dos acidentes e recalls com os Explorers. A Ford rejeitou as acusações da BF de que o veículo não é seguro e alegou que ele sempre esteve entre os primeiros na lista de mais seguros de seu segmento de utilitários. A empresa ainda aproveitou para ironizar a fabricante de pneus e informou que mais de 2,9 milhões de pneus Goodyear instalados na Ford Explorer serviram mais de 500 mil consumidores com segurança.