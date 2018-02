Ford pede perdão por anúncio com Berlusconi A Ford da Itália emitiu um pedido formal de desculpas por um anúncio veiculado pela filial da Índia brincando com a imagem do ex-premiê Silvio Berlusconi. Na propaganda, mulheres aparecem no porta-malas de um carro com Berlusconi ao volante. A filial italiana afirmou não ter nenhum vínculo com a produção e a divulgação do anúncio.