Ford quer ensinar motoristas de utilitários esportivos Depois de comprar parte da maior rede de auto-escolas, a Top Driver Inc, há alguns meses, a Ford Motor Co. está desenvolvendo um curso para ensinar os motoristas a guiar os utilitários esportivos. Funcionários da Top Driver disseram que o curso cobrirá todos os aspectos da direção, incluindo os riscos de capotamento, as longas distâncias necessárias para frear este tipo de veículo e o que fazer se um pneu estourar ou perder repentinamente a banda de rodagem do pneu. A auto-escola está sendo planejada enquanto a Ford divide com a Firestone a responsabilidade pelos capotamentos da Ford Explorer depois que as bandas de rodagem soltaram-se dos pneus, matando mais de 100 pessoas. Funcionários da empresa disseram ter encontrado outro fator nos acidentes: erro de direção. Mas os líderes da Ford recusaram-se a falar publicamente sobre o papel dos motoristas nos capotamentos. Enquanto as rivais da empresa não recorreram à compra de ações de auto-escolas, executivos da indústria dizem que muitos motoristas não estão conscientes de que os utilitários esportivos devem ser dirigidos de forma diferente dos demais veículos.