Formação de governo ainda é incógnita no Iraque Líderes iraquianos ainda têm de decidir como formar um novo governo para assumir o poder em 30 de junho apesar de terem aprovado uma Constituição interina depois de um longo e acalorado debate, informaram hoje autoridades. Membros do Conselho de Governo iraquiano, indicados pelos Estados Unidos, concordaram com a Constituição interina antes do amanhecer de hoje - dois dias depois do prazo final. Ela estabelece uma carta de direitos e consolida acordos sobre a estrutura da futura presidência e o papel do Islã. O documento pede a realização de eleições em 31 de janeiro de 2005 para a criação de um legislativo, com a meta de ter mulheres em pelo menos 25% das cadeiras. Mas não foi definido que tipo de governo o país terá no intervalo de 30 de junho deste ano, quando a coalizão de ocupação liderada pelos EUA entregará o poder, a 31 de janeiro. Adnan Pachachi, um membro do conselho, disse que a estrutura da nova administração será incluída em anexo à Constituição interina uma vez que um acordo seja alcançado. A Carta também deixa em aberto a questão da autonomia curda, já que os negociadores não conseguiram chegar a um acordo sobre a questão. A nova Constituição será assinada pelo administrador civil americano do Iraque, Paul Bremer, e será tornada pública na quarta-feira, depois do feriado religioso muçulmano de Ashoura, disse um oficial da coalizão, que exigiu anonimato. A Carta permanecerá em vigor até que uma Constituição permanente seja redigida e ratificada no ano que vem. Com a aprovação da Constituição interina, o último grande obstáculo é definir como escolher um novo governo que receberá o poder da autoridade de ocupação em 30 de junho. Membros do Conselho e autoridades dos EUA não conseguem chegar a um acordo sobre uma fórmula para a escolha do governo - e parece que as Nações Unidas terão de intervir na disputa.