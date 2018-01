Formação de professores será gratuita na China A China decidiu recuperar uma política da primeira etapa do comunismo e, a partir do próximo período letivo, os cursos para exercer o magistério serão gratuitos nas seis universidades estatais do país. A iniciativa foi anunciada durante a atual sessão do Congresso Nacional Popular (CNP, Legislativo), que vai até 16 de março. Ampliar e melhorar o atual sistema educacional chinês é um dos objetivos do atual plano qüinqüenal (2006-2010). Este ano o orçamento para educação chegará a 3% do Produto Interno Bruto (PIB), contra 2,86% de 2006, segundo anunciou o ministro das Finanças, Jin Renqing. Os estudos gratuitos para jovens que se queiram se tornar professores se justificam porque "se o país investir dinheiro em educação mas não tiver bons professores, não servirá para nada", disse Jin. A iniciativa não é nova na história da República Popular da China. Foi assim no período 1950-1956, quando o Governo comunista liderado por Mao Tsé-tung estava empenhado em obter a universalização da educação no país. Por enquanto só as seis universidades dependentes diretamente do ministério da Educação vão aplicar a medida. Mas os legisladores esperam que os Governos locais adotem a iniciativa. "Pretendemos dar o exemplo e formar um ambiente no qual a educação seja a causa mais respeitada em toda a sociedade", explicou Zhang Baoqin, ex-ministro da Educação e membro da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (órgão de assessoria ao Governo). Citado pelo jornal "Beijing News", Zhang ressaltou que o nível dos professores chineses é ainda muito mais baixo que em outros países.