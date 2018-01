Fornecimento de água é interrompido em Bagdá Um novo ato de sabotagem danificou um dos principais aquedutos do Iraque e deixou pelo menos 300.000 pessoas sem água em Bagdá, informou o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. "A explosão de uma granada propelida por foguete atingiu um cano que é conectado à estação de bombeamento e tratamento de Missan, ao leste de Bagdá, e que se encontra em uma área aberta", disse o porta-voz da Cruz Vermelha, Nada Doumani. Atos de sabotagem vêm ocorrendo no Iraque desde a queda do regime de Saddam Hussein, em particular contra oleodutos e gasodutos, assim como contra usinas elétricas. Um oleoduto que une os campos petrolíferos de Kirkuk, norte, com o porto de Ceyhan, Turquia, voltou a ser atingido ontem à noite por uma explosão, depois de um primeiro atentado que obrigou seu fechamento na última sexta-feira.