Fornos podem ser usados como incubadoras para bebês, diz Uganda Mulheres que dão à luz bebês prematuros na pobre e rural Uganda devem usar fornos a carvão para mantê-los quentes, caso nenhuma incubadora esteja disponível, informou o governo do país africano. Nascimentos prematuros são comuns em vilas no leste do país africano, onde muitas mães sofrem de subnutrição e malária. Incubadoras caras são escassas, mas a maioria das casas tem um forno, conhecido localmente como "sigiri". "Fornos a carvão vegetal podem providenciar temperaturas similares àquelas do ventre materno. Então, onde você não tem incubadoras, as mães podem usar o sigiri", disse o diretor-geral dos Serviços de Saúde, Sam Zaramba, ao Parlamento, segundo a imprensa local. Ele não deu mais detalhes. O jornal independente Daily Monitor afirmou que tais comentários tiveram uma reação mista entre membros do Parlamento. Alguns temem que as mães possam machucar seus bebês. "Este é um método bruto e desesperado", disse um legislador segundo o jornal. "Os bebês vão acabar sendo queimados."