Forte chuva causa estragos na Romênia; seis morrem Uma forte chuva na noite de sexta-feira deixou ao menos 6 mortos, entre eles uma mulher e o filho de 1 ano no norte ds Romênia. A tempestade, que causou inundações e devastou 30 localidades de quatro distritos do país, também deixou desaparecidos. O Ministério de Administração e Interior informou neste sábado que as mortes e desaparecimentos foram registrados na localidade de Arbore, no distrito de Suceava (norte), onde outros 22 povoados foram devastados por enchentes. Quase 500 pessoas foram evacuadas, mais de 300 casas e quase 2.000 construções sofreram danos ou foram destruídas pelas inundações e 27 localidades ficaram sem energia. Além disso, milhares de hectares de plantações, assim como dezenas de pontes e mais de 50 quilômetros de estradas regionais e locais foram destruídos. Cerca de 600 policiais estão procurando os desaparecidos e ajudando a população. O primeiro-ministro, Calin Popescu Tariceanu, e o ministro do Interior, Vasile Blaga, irão hoje à localidade de Arbore avaliar os danos e as medidas que devem ser tomadas para atenuar os efeitos do desastre, informou o Governo. O tráfego em várias ruas de Bucareste foi interrompido hoje após uma chuva torrencial de duas horas que fez com que o nível da água ultrapassasse a altura das rodas ds automóveis.As cidades de Baia Mare (norte), Sibiu (centro) e Pitesti (sul) também foram afetadas pelas fortes chuvas.