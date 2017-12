Forte explosão atinge hotel egípcio Uma forte explosão sacudiu o Hotel Hilton da cidade egípcia de Taba, a apenas alguns metros da fronteira com Israel, disseram testemunhas. Médicos israelenses disseram ter sido informados sobre a existência de "um grande número de feridos". Há ambulâncias esperando na fronteira para trabalhar no resgate. Uma testemunha no local disse que o hotel está em chamas "e não há com o que apagar" o fogo. Autoridades egípcias dizem que a explosão ocorreu junto aos tanques de gás da cozinha, adjacente ao cassino onde muitos hóspedes se encontravam. Segundo essas autoridades, que pediram para não ser identificadas, não há ainda indicação de ato terrorista. A explosão pôde ser ouvida a mais de um quilômetro do hotel, disse Selma Abu el-Dahab, que trabalha em outro hotel na cidade. Ela disse que um colega de trabalho havia acabado de retornar do Hilton e falou sobre a explosão antes de desmaiar. Taba é a principal passagem de fronteira entre Israel e o Egito, e abriga milhares de turistas israelenses que viajam para a costa do Mar Vermelho. Hoje é o último dia do Sukkot, um feriado de uma semana durante o qual milhares de israelenses viajam com parentes e amigos.