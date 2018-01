Forte explosão atinge prédio da ONU em Bagdá Uma forte explosão atingiu a área em torno do Hotel Canal em Bagdá. O prédio abriga as instalações das Nações Unidas na capital iraquiana. Helicóptero Black Hawk das forças americanas podiam ser vistos voando sobre o local da explosão, onde a fumaça negra atingia centenas de metros de altura. Moradores a uma distância de até 1,5 km do local disseram que os vidros de suas janelas explodiram. O comando militar americano não pôde confirmar de início o que aconteceu.