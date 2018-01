Forte explosão é ouvida no centro de Moscou Uma explosão foi ouvida hoje em um sushi bar no centro de Moscou, a 10 minutos do Kremlin. As informações são da agência russa Interfax, citando fontes policiais. Não há informações sobre o número de pessoas feridas. A explosão no centro da cidade ocorre apenas horas depois de um caminhão bomba ter matado aproximadamente 41 pessoas no norte da Chechenia. Mais de 100 pessoas ficaram feridas.