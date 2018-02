Forte explosão em Riad deixa dois mortos e mais de 60 feridos Um terrorista suicida e um policial morreram e mais de 60 pessoas ficaram feridas nesta quarta-feira quando dois carros-bomba explodiram diante da sede de forças de segurança na capital da Arábia Saudita. Os destroços de fachadas de prédios espalharam-se por uma grande área, deixando à mostra salas e quartos, vários deles incendiados. Carros estacionados nas ruas foram cobertos pelos destroços. Nuvens de poeira e fumaça preta tomaram a região. ?A explosão foi em dois carros-bombas que estavam estacionados a cerca de 15 metros do prédio?, disse uma autoridade policial à Associated Press. Segundo ele, vários corpos foram levados dali para hospitais de Riad. O prédio da Segurança Geral, que é o centro administrativo das forças de segurança da Árabia Saudita, ficou seriamente danificado pelas explosões, que ocorreram poucos dias após um aviso feito pelas autoridades dos Estados Unidos sobre possíveis ataques terroristas no país. O Ministério de Relações Exteriores fica logo atrás do prédio da Segurança Geral, no centro de Riad.