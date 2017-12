Forte explosão provoca pânico no Sri Lanka Uma potente explosão registrada nas primeiras horas desta sexta-feira na região costeira, perto da capital do Sri Lanka, Colombo, provocou pânico entre a população da região, assinalaram fontes militares. Inicialmente, fontes do governo haviam dito que a explosão tinha sido provocada por uma mina flutuante. Não há informações sobre feridos. Segundo as fontes, a polícia investiga a origem da explosão, que pode estar ligada à escalada de violência promovida pela guerrilha separatista dos rebeldes Tigres de Libertação da Pátria Tâmil (LTTE). Um porta-voz do Ministério da Defesa disse que a explosão aconteceu na região costeira de Welisara. Neste local um suposto ataque da guerrilha tâmil no início do mês fez dois feridos. Mas as informações, por enquanto, são imprecisas acrescentou a fonte da Defesa. Os Tigres lutam há 30 anos pela autonomia do nordeste da ilha, de maioria tâmil. Pelo menos 720 pessoas foram mortas desde dezembro no Sri Lanka por causa do conflito separatista. Em três décadas de disputas, 60 mil pessoas morreram.