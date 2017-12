Forte explosão sacode o centro de Bagdá Uma forte explosão ocorreu nesta segunda-feira perto de um comboio militar norte-americano no centro de Bagdá. Segundo a polícia, pelo menos dois civis iraquianos morreram. Há pessoas feridas. A detonação provocou uma enorme nuvem de fumaça do lado ocidental do Rio Tigre. Helicópteros dos EUA sobrevoaram a região.