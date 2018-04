Forte nevasca paralisa transportes no Reino Unido Fortes nevascas provocaram a paralisação de transportes em várias partes do Reino Unido, com fechamento de estradas e cancelamento de voos hoje, de acordo com informações da BBC. Cerca de 16 centímetros de neve foram registrados em algumas áreas, e previsão de mais neve levou os meteorologistas a emitirem alertas. Muitos acidentes em estradas foram registrados durante a madrugada e, na autoestrada M40, cerca de 100 veículos ficaram encalhados.