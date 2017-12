Forte tempestade de neve afeta centro-sul dos EUA Uma forte tempestade de neve caiu nesta quinta-feira no Colorado e obrigou o cancelamento de centenas de vôos e o fechamento de importantes estradas em quatro estados da região centro-sul dos Estados Unidos. No leste do Colorado, as autoridades tiveram que suspender as aulas e as atividades judiciais. O governador Bill Owens declarou o estado de emergência e convocou a Guarda Nacional para ajudar motoristas isolados nas estradas em conseqüência da neve. As estradas para o aeroporto internacional de Denver (Colorado) foram fechadas. Mais de 800 vôos foram cancelados, disseram as autoridades. Segundo fontes do aeroporto, a medida afetou milhares de pessoas que viajariam para passar o Natal com suas famílias. O Serviço Meteorológico disse que a tempestade castigou também os estados de Nebraska e Kansas, 24 horas depois de atingir o Novo México. A situação pode piorar nas próximas horas, com a queda de mais de 25 centímetros de neve em alguns pontos da região.