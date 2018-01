Forte tempestade provoca inundações na Cidade do México

CIDADE DO MÉXICO - Uma tempestade que teve a mesma quantidade de chuva dos dois últimos meses provocou fortes inundações na Cidade do México nesta quarta-feira, 28. O trânsito de veículos, o transporte público e a eletricidade foram prejudicados na capital e maior cidade mexicana.

O Serviço Meteorológico Nacional (SMN) confirmou que a chuva alcançou 75 milímetros, o que a coloca como a segunda mais intensa desta temporada - a outra teve 98,5 milímetros e ocorreu em maio.

Entre abril e maio desse ano, a Cidade do México teve precipitações acumuladas de 79,1 milímetros, pouco acima do verificado.

Autoridades de segurança, polícia e bombeiros receberam mais de 20 relatos de inundações em várias regiões da capital. Avenidas e bairros importantes da cidade tiveram centímetros de altura de água e pessoas caminhavam com água por cima da cintura.

A tempestade fez com que a água entrasse em diversas partes do metrô e o serviço foi suspendido parcialmente. Diversas regiões tiveram cortes de energia.

O SMN lançou novo alerta para advertir sobre o potencial de tormentas fortes, com granizos e descargas elétricas na região. A temporada de chuvas no México vai de abril a outubro e os estudos com maior nível de precipitação são Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Nayarit e Yucatán. / EFE