Forte temporal causa enchente em Buenos Aires Pelo menos uma pessoa morreu e outras 2.000 foram retiradas de suas casas na Grande Buenos Aires, devido ao transbordamento de córregos depois das fortes chuvas que caíram na região durante o final de semana. A vítima é uma mulher cujo corpo foi encontrado no interior de sua residência, inundada durante a madrugada, embora não tenha ficado claro se ela morreu em decorrência do temporal ou de causa natural. O diretor da defesa civil da área, Salvador Ingrassia, afirmou que os córregos San Francisco e Las Piedras, na cidade de Quilmes, a 20 quilômetros ao sul de Buenos Aires, transbordaram durante a madrugada. A cidade de Buenos Aires e seus arredores sofreram nas últimas horas com chuvas intensas, que provocaram inundações em alguns bairros da capital e danos no litoral sul da Grande Buenos Aires.