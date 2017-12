Forte terremoto atinge a Colômbia Um forte terremoto atingiu o oeste da Colômbia, mas não há informação de feridos, dizem autoridades. O tremor, de magnitude 6,7, teve epicentro no Oceano Pacífico, ao largo da costa colombiana, disse Viviana Agudelo, porta-voz do Centro Nacional de Sismologia da Colômbia. O terremoto fez desabarem 12 casas, a maioria perto do porto de Buenaventura, 350 km a oeste de capital, Bogotá, disse ela. Também ficaram danificados diversos edifícios na cidade de Cali, disse o fotógrafo Inaldo Perez, da Associated Press. Cerca de 60 pacientes e funcionários de um hospital foram removidos porque o prédio foi declarado instável.