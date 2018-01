Forte terremoto atinge a Indonésia Um forte terremoto atingiu a ilha de Sumatra, na Indonésia, neste sábado, deixando pelo menos 42 feridos, danificando casas e levando moradores, em pânico, às ruas. A Agência de Meteorologia e Geofísica da Indonésia informa que o tremor foi de magnitude 5,3. No entanto, cientistas da Austrália dizem que o abalo foi muito maior, de 7,7 pontos, e capaz de causar enormes danos materiais e grande número de mortes. O Observatório de Hong Kong e os Estados Unidos registraram, ambos, magnitude 7,5. Sismólogos de Cingapura dizem haver sério risco de um tsunami - maremoto - no oeste de Sumatra. Pelo menos 42 pessoas, entre elas duas mulheres, uma menina de seis anos e um homem em coma foram hospitalizadas na ilha de Simeulue, 400 quilômetros ao norte de Sumatra. Quatro prédios oficiais e dezenas de prédios comerciais foram danificados, informa o chefe interino do governo da ilha, Ibnu Aban.