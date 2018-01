Forte terremoto atinge a Indonésia Um terremoto de 7.7 na escala Richter abalou o leste da Indonésia na início da madrugada de sábado, informou o Observatório Geológico dos EUA (USGC). Ainda não há informações sobre feridos e danos relacionados ao tremor. Não há risco de tsunamis na região. O epicentro foi a 342 quilômetro de profundidade, no Mar Banda, cerca de 195 km ao sul de Ambon, cidade que está a 2.600 quilômetros de Jacarta. Segundo o portal de notícias Detik.com, muitos moradores de Ambom abandonaram suas casas em pânico quando o tremor, que durou dois minutos, foi sentido. O Centro de Alertas de Tsunami do Oceano Pacífico disse que não há ameaça de tsunamis destrutivas. A Indonésia, o maior arquipélago do mundo, é um constante alvo de abalos sísmicos devido à sua localização acima de uma região de atividade vulcânica, conhecida como "Anel de Fogo". Em dezembro de 2004 um terremoto de 9 pontos na escala Richter, seguido de tsunamis, matou mais de 131 mil pessoas na província indonésia de Aceh, na ilha de Sumatra. Meio milhão de pessoas perderam suas casas. Três meses após a tragédia outro forte tremor matou mais de 900 pessoas na região de Nias.