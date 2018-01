Forte terremoto atinge a Indonésia Um forte terremoto de magnitude 6.1 na escala Richter atingiu nesta sexta-feira a ilha de Sulawesi, na Indonésia, disse o Serviço de Geologia dos Estados Unidos. Até agora não foram registrados danos ou vítimas. O tremor foi registrado às 23h44 (11h44, horário de Brasília) e seu epicentro foi localizado sob o Mar de Molucca. A Indonésia, o maior arquipélago do mundo, têm uma grande suscetibilidade a terremotos por estar localizada sobre o chamado "Anel de Fogo" do Pacífico, que é um conjunto de vulcões e fissuras que circulam a área do país no Oceano Pacífico. Um tremor de 9 pontos na escala Richter causou a formação do tsunami que matou mais de 131 mil pessoas no dia 26 de dezembro de 2005. Os serviços de geologia ainda não mencionaram a possibilidade de formação de uma tsunami nesta sexta-feira. Matéria atualizada às 14h41